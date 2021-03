Trasporto pubblico: lavoratori in sciopero per 24h. Ecco le fasce protette garantite

Genova. Al via lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro per la giornata di venerdì 26 marzo 2021.

Di seguito i dettagli per quanto riguarda il servizio di Amt Genova

Servizio urbano

• il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio extraurbano

• il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00;

• il restante personale si asterrà dal lavoro dalle 9.00 alle 16.30 (compreso il personale delle biglietterie).

Ferrovia Genova – Casella

• il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In occasione dell’ultimo sciopero del servizio urbano del 4 aprile 2017, a cui hanno aderito le stesse organizzazioni sindacali, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari all’81,33% nel servizio urbano, al 59,09% negli impianti speciali, al 100% in metropolitana e al 62,50% tra il personale della ferrovia Genova Casella. In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore del servizio extraurbano effettuato il 26 luglio 2016, ha aderito il 60% del personale viaggiante.