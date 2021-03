Trading di criptovalute: ecco le piattaforme più utilizzate per investire

Dalla prima comparsa sul mercato finanziario del Bitcoin, la celebre moneta virtuale che ha conquistato non solo investitori e traders ma anche le grandi aziende, le criptovalute si sono diffuse incessantemente, e oggi permettono di scegliere tra centinaia di varianti. Tuttavia, come gli esperti sanno bene, le criptovalute migliori sono comunque poche, e per chi desidera effettuare questo tipo di investimenti, è molto importante anche la scelta della piattaforma di trading ideale.

È necessario infatti prestare molta attenzione, in quanto le truffe online sono piuttosto diffuse: per tale ragione si raccomanda di valutare sempre con cura la piattaforma di trading, orientandosi verso broker in grado di garantire l’affidabilità e la serietà.

Attualmente sono disponibili piattaforme per trading di criptovalute regolari, autorizzate e sicure: la scelta dipende essenzialmente dal tipo di attività che si intende svolgere, dal proprio livello di esperienza e dal deposito con cui si intende iniziare.

Come individuare una piattaforma sicura

Per scegliere una piattaforma di trading affidabile, è importante sincerarsi della sua serietà professionale. I broker più noti sono attivi da diversi anni, provengono da società consolidate e offrono un servizio completo e accurato sia ai nuovi utenti che agli esperti.

In particolare, è bene diffidare sempre delle piattaforme di trading che promettono guadagni enormi in breve tempo, come se operare in questo settore fosse semplicissimo e redditizio.

In realtà, è vero che le criptovalute, e il trading in genere, possono offrire anche buoni risultati economici, ma questo non significa certo che si tratti di un risultato semplice da raggiungere. Il trading online in generale, comporta anche un elevato livello di rischio, per tale ragione si raccomanda prima di tutto la scelta di un broker di comprovata serietà.

Prima di tutto, è importante essere certi che la piattaforma utilizzata sia certificata e autorizzata dagli enti di controllo italiani e internazionali, tra cui la Consob. Un broker serio, inoltre, non promette guadagni esorbitanti, ma offre piuttosto importanti risorse per apprendere le tecniche di trading: e-book, dispense, webinar, video lezioni e altro.

Alcune tra le piattaforme più apprezzate e affidabili

Il punto di riferimento online per le criptovalute è senza dubbio eToro. La storica piattaforma è da sempre una delle preferite, in merito alla sua semplicità di utilizzo, inoltre il carattere estremamente social permette agli iscritti di interagire, condividere le proprie esperienze e imparare nuove tecniche e strategie.

Autorizzata dalla Consob, eToro è da considerarsi un vero e proprio network di traders specializzati e, tra l’altro, offre la possibilità di copiare le strategie dei professionisti, quindi non solo di utilizzarle e ottenere profitto ma anche di studiarle con attenzione. Un altro vantaggio di eToro è quello di mettere a disposizione dei propri utenti un conto demo con il quale provare tutte le funzioni della piattaforma senza alcun rischio.

Un’altra piattaforma specializzata nelle criptovalute è ForexTB che, pur essendo relativamente recente, ha riscosso subito un notevole successo. Oltre a permettere di operare con il conto demo, Forex TB è gratuita e priva di commissioni, e fornisce interessanti risorse per apprendere le tecniche di trading.

Altri broker piuttosto noti, come Trade.com e Plus500, sono specializzati proprio nelle criptovalute e garantiscono serietà, assenza di costi e formazione continua. Un particolare riguardo merita anche Iq Option, la quale, oltre a permettere di operare con tutte le criptovalute, il Forex e altri asset, consente di partire con un deposito minimo, addirittura di pochi euro.

Preferire le piattaforme che offrono i CFD

I broker CFD sono da considerarsi i migliori in assoluto, soprattutto per un prodotto così complesso come le criptovalute. I CFD permettono di ottenere sempre un riscontro positivo, sia in rialzo che in ribasso, inoltre i broker che sfruttano questo meccanismo sono sottoposti ad un costante controllo da parte degli enti di vigilanza.

Utilizzare questo tipo di piattaforme significa quindi evitare ogni rischio di truffa, tutelare il proprio patrimonio e avere ottime possibilità sia di fare esperienza che di ottenere diverse soddisfazioni.