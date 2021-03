Toti: “Quando sarà il mio turno mi vaccinerò con AstraZeneca, mi fido della scienza”

Genova. “Visto che me lo state chiedendo in tanti, voglio essere chiaro una volta per tutte. Quando sarà il mio turno, sarò in prima linea per vaccinarmi con AstraZeneca. Mi fido della scienza e il vaccino resta la nostra arma più preziosa per combattere il virus. E sconfiggerlo”.

Lo ribadisce con un tweet il presidente ligure Giovanni Toti nella giornata in cui l’Ema, l’agenzia media europea, ha dato il via libera ad AstraZeneca ritenendolo un vaccino “efficace e sicuro”.

Un messaggio che suona come ulteriore rassicurazione dopo una settimana in cui molti hanno cercato di buttare acqua sul fuoco ribadendo che i dati scientifici disponibili al momento non dimostrano alcuna correlazione tra la somministrazione del siero anglo-svedese e le morti classificate come “sospette” negli ultimi giorni, tanto da far sospendere alcuni lotti di vaccino fino alla decisione dell’Aifa di vietare temporaneamente la somministrazione.

Da lunedì, ha confermato Toti, ripartiranno le vaccinazioni con questo farmaco gestite in Liguria dai medici di famiglia negli hub delle Asl (qui tutte le indicazioni).