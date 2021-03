Toti invita Curcio e Figliuolo all’inaugurazione del maxi hub per i vaccini alla Fiera

Genova. Sono attesi anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, lunedì a Genova per l’inaugurazione dell’hub nel padiglione blu della Fiera di Genova dove potranno vaccinarsi 2mila persone al giorno grazie a una collaborazione tra la Asl3 e i professionisti della sanità privata.

“Fabrizio Curcio è un amico, lo aspetto a Genova lunedì prossimo quando inaugureremo un hub importante su Genova”, ha detto Toti intervistato a Mattino Cinque. Lo staff della presidenza sta curando gli inviti, ma al momento non c’è la conferma delle partecipazioni. Di sicuro l’obiettivo è quello di dare grande rilievo mediatico all’apertura di un centro che il governatore aveva definito come “uno dei più grandi del Nord Italia”.

Nel frattempo Toti ribadisce il suo “no” al sistema di prenotazione unico che il Governo vorrebbe imporre a tutte le Regioni per evitare discrepanze. “Laddove non ci sia un sistema regionale che funziona ben venga – prosegue Toti – ma laddove c’è, come in Liguria, in Veneto, in altre situazioni dove sta funzionando bene, migrare tutti i dati da tre piattaforme diverse su altre piattaforme informatiche, con prenotazioni già fatte nelle settimane scorse, vorrebbe dire spostare milioni e milioni di dati. Ben venga il sostegno di Poste che è un colosso e ha una tecnologia importante, ma da noi la cosa sta funzionando quindi eviteremmo di trasmigrare dati e fare un lavoro gigantesco”.

Oggi pomeriggio Toti farà un sopralluogo alla Fiera insieme ai dirigenti di Asl3. L’obiettivo è allestire tutto entro sabato mattina per poter partire in maniera operativa il 29 marzo. Nel nuovo hub potranno vaccinarsi inizialmente i 70-79enni con AstraZeneca attraverso i medici della sanità regionale, gli over 80 e gli ultrafragili con Pfizer grazie alle postazioni gestite dai privati. Qui tutte le informazioni.