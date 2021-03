Titanio del Beigua, Pastorino (LeU): “Firmata la petizione, porterò l’iniziativa in Parlamento”

Genova. “Questa mattina ho firmato la petizione su Change.org ‘No alla miniera nel comprensorio del Parco Naturale Regionale del Beigua’: porterò avanti anche in Parlamento l’iniziativa”, afferma Luca Pastorino, deputato ligure di Leu e segretario di presidenza alla Camera in merito alla possibile apertura di una cava o miniera per estrarre il titanio all’interno di un’area di grande valore naturalistico, da anni Geopark Unesco.

La petizione chiede che venga ritirato il decreto con il quale Regione Liguria ha concesso per tre anni alla compagnia mineraria CET la possibilità di effettuare ricerche nel comprensorio del Beigua. “Sono in contatto con Legambiente per dar seguito al contenuto della petizione e all’allarme lanciato da molte associazioni e comuni anche a livello parlamentare”, conclude Pastorino.

Nel frattempo la raccolta firme lanciata on line nelle scorse ore ha già fatto il giro del web, ricevendo migliaia di sottoscrizioni in poche ore.