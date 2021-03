“Tesoretto del ponte”, Bucci ottimista sugli 88 milioni dopo un colloquio con il neoministro Giovannini

Genova. “Dopo un colloquio con il Mit sono fiducioso di poter riportare a disposizione dei progetti per la città gli 88 milioni avanzati dal decreto Genova”.

Lo ha detto il sindaco Marco Bucci durante il punto stampa di questa sera. Bucci ha presentato al nuovo ministro Enrico Giovannini “le strategie che abbiamo in mente per riutilizzare quei fondi e ho ricevuto apprezzamenti”.

Il sindaco ha anche chiesto conferma degli investimenti previsti dal ministero per i progetti di mobilità cittadina, sia quelli già stanziati, i 475 milioni per gli assi di forza, sia per le altre idee di rinnovamento della rete.

Il tesoretto di 88 milioni potrebbe servire, invece, oltre che per migliorare la viabilità della Valpolcevera anche per il futuro parco progettato dall’architetto Stefano Boeri.