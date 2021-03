Terza prova di qualificazione: buoni riscontri per il Genova Nuoto

Genova. La terza prova di qualificazione alla Sciorba è stata, per il Genova Nuoto, un buon test per le prossime finali regionali assolute che si terranno dal 12 al 14 marzo.

“Sarà la prima volta in questa travagliata stagione che gareggeremo a distanza di 2 settimane – è il commento del tecnico Davide Ambrosi -. I risultati sono andati oltre le nostre aspettative e considerando la gara in oggetto come un test di passaggio non sono mancati buoni riscontri cronometrici”

Per Alberto Razzetti in piena preparazione per gli assoluti di Riccione scende sotto il 53 nei 100 dorso (record regionale) e stampa un ottimo 7’49”8 negli 800 stile libero prendendo il record regionale datato 2002 all’ex campione del mondo in acque libere Luca Baldini.

Claudia Tarzia buon test sulla velocità nel primo giorno di gare con 26”6 a stile libero e 28”8 a dorso. Bene anche Filippo Rinaldi che riesce nonostante il carico di lavoro a fissare un buon 3’55” nei 400 stile libero. Come Alberto anche Claudia e Filippo sono qualificati per gli Assoluti.

Vicini al pass per Riccione Camilla Simicich che nuota il suo stagionale nei 100 dorso (1’01”84) ed Emanuele Giuffrida che per la terza volta in tre mesi nuota un consolidato 55” nei 100 farfalla. (Servirà 54”79 per Riccione). Per loro le finali regionali assolute saranno l’ultima occasione per qualificarsi.

A livello nazionale giovanile migliorano la loro posizione in graduatoria Cecilia Ghigliotti capace di un ottimo sub 5’ nei 400 misti (4’59”16, record sociale) e 2’20”0 nei 200 dorso, Ludovica Terlizzi in miglioramento nei 400 stile libero e 800 stile libero (9’03”33) Sofia Santandrea nei 50 rana (ottimo il 33”92 ad 1 centesimo dal record regionale dell’azzurrina Barbara Verduri nuotato nel 2004) e 200 rana. Tutte e 3 classe 2007, ed in corsa per ottimi piazzamenti in graduatoria nazionale giovanile.

Sensibili miglioramenti anche per Tamas Sabatini, sempre in crescita nei 50 dorso, Lisa Suriano e Gloria Caprile nei 50 e 100 delfino, Edoardo Mantovani nei 200 rana ed il pari età Tommaso Sofi sempre nella rana, tutti e cinque in buone posizioni in graduatoria nazionale.