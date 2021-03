Tenta di rubare la bici elettrica di un agente della polizia locale nel cortile del distretto

Genova. E’ stato notato intorno alle 13 di oggi da un passante mentre stava scavalcando il cancello del cortile del terzo distretto della polizia locale a Marassi, dal lato in cui ha accesso il pubblico.

Il passante ha avvertito un agente che insieme a un collega, si è precipitato nel cortile e ha scoperto l’uomo, un italiano, che stava tentando di rubare proprio la sua bicicletta elettrica.

Il ladro è stato fermato e accompagnato nei locali della polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione e il fotosegnalamento presso il reparto Giudiziaria, quindi arrestato in flagranza per il tentativo di furto.