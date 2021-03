Tavolo a Roma tra Amazon e sindacati, il Pd Genova: “Ottima notizia”

Genova. L’annuncio che arriva dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando dell’avvio di un confronto tra Amazon e rappresentanti dei lavoratori “è un’ottima notizia”. Lo afferma il gruppo Pd in consiglio comunale a Genova in una nota.

“Proprio ieri, il Consiglio Comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dal PD, che chiedeva al Comune di associarsi alla richiesta di un tavolo di confronto sindacale per verificare e risolvere le problematiche sollevate dai lavoratori dell’azienda, scesi in sciopero la scorsa settimana” ricordano i consiglieri.

“Parliamo di 40 mila lavoratori e lavoratrici – sottolinea Cristina Lodi, che ha presentato il documento – che mai come in quest’ultimo anno di pandemia abbiamo imparato a conoscere. Persone che arrivano a lavorare anche 44 ore settimanali, inseguendo le indicazioni di un algoritmo che non conosce né le norme di regolazione dei tempi di vita e di lavoro né tantomeno quelli del codice della strada”.

L’odg del Partito Democratico ricorda le tante criticità segnalate dai sindacati come i già citati ritmi sfrenati e i vorticosi tempi di lavoro, la mancanza di una contrattazione e di un confronto con le parti sociali, l’assenza di diritti sindacali e di clausole sociali sulla continuità occupazionale e nessuna indennità contrattata per Covid-19. Servono nuove regole condivise, gli stessi dipendenti vogliono che il servizio continui ad essere svolto nel migliore dei modi possibili, ma con altre condizioni di lavoro.