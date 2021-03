Genova. E’ stata la cordata d’imprese capitanata da Talent Garden Genova, e composta da Genova Industrie Navali, Food Experience e Bonton Catering, ad aggiudicarsi (scalzando la concorrenza di Workspace Italia, altra società genovese) il bando per l’assegnazione in concessione dell’area dei Giardini Baltimora – nota come i “giardini di plastica” – per i prossimi dieci anni.

Il progetto ruota attorno alla realizzazione di un nuovo coworking targato Talent Garden, che prenderà il nome di Talent Garden Genova Baltimora e si tratta del secondo a Genova, dopo quello lanciato nel 2013 al Parco Scientifico degli Erzelli. Il bando del Comune prevedeva appunto un progetto integrato per la gestione degli 800 metri quadri ricavati chiudendo i portici sotto il palazzo della Regione incentrato su un mix di coworking – servizi al pubblico – catering – pianificazione culturale.

“Gli spazi del campus di Talent Garden Genova saranno punto focale di innovazione nel tessuto socio economico cittadino, con una azione di riqualificazione non solo estetica ma soprattutto funzionale dei Giardini Baltimora – spiega Alessandro Cricchio, amministratore delegato di Talent Garden Genova, capofila del progetto – l’obiettivo è quello di incentivare le start-up di soggetti giovani e creativi grazie alla creazione di servizi e di eventi esclusivi legati al mondo dell’innovazione e dì orientati a connettere le varie professionalità con l’importante tessuto imprenditoriale già presente nell’area”.

Uno degli aspetti interessanti legati all’esito del bando è la collaborazione tra aziende genovesi di diversi settori. La partnership con Genova Industrie Navali garantirà un focus qualificato sui temi tech legati all’economia del mare: a loro spetterà il ruolo di finanziare la manutenzione del verde urbano per rendere l’area un luogo accogliente e di coordinare lo sviluppo delle tematiche innovative legate alla Blue economy.

La programmazione degli eventi sarà uno dei punti cruciali del progetto, nel quale GIN avrà lo scopo di far meglio comprendere il valore delle attività legate al Porto e all’economia del mare in generale. “Genova fa parte del nome del nostro gruppo, è nel nostro dna – dice Marco Bisagno, presidente del gruppo Genova Industrie Navali – oggi chi fa impresa ha il dovere di interessarsi al territorio e al benessere di coloro che lo vivono, le persone, il reale valore aggiunto che sta alla base dei nostri valori aziendali.”

Attorno al nucleo centrale sorgerà uno spazio rivolto al food e alla gastronomia: Food Experience, è già titolare del ristorante Tiflis ai Giardini Luzzati ed è impegnata da anni in iniziative di riqualificazione urbana, assieme a Bonton Catering, cui spetterà il compito di animare e promuovere l’area attraverso l’organizzazione di eventi, iniziative culturali e sociali in grado di coinvolgere la cittadinanza in un dialogo continuo con la città.

I lavori partiranno in primavera e si concluderanno presumibilmente entro l’autunno. Al progetto collaboreranno altri partner di rilievo come Axpo Italia e Wind Tre. I locali e gli spazi sono in parte di proprietà del Comune di Genova e in parte della Regione Liguria, che li ha concessi in comodato d’uso gratuito alla civica amministrazione per la realizzazione del progetto di riqualificazione. Il bando prevede che, oltre a occuparsi della gestione dell’attività di coworking, i concessionari dovranno garantire un’attività di somministrazione di cibo e bevande e anche la manutenzione dell’intera area verde, di circa 5.300 metri quadrati, per mantenerla in uno stato di decoro (l’importo stimato minimo degli interventi ogni anno è di 25 mila euro).