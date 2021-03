Struppa, scende dal furgone e viene travolto da un’auto: uomo in codice rosso al San Martino

Genova. Ancora un incidente grave sulle strade genovesi: a Struppa, dopo essere sceso dal suo furgone, un uomo è stato travolto da un’auto in transito.

La vettura ha urtato la portiera, colpendo poi successivamente l’uomo, che è rimasto ferito gravemente dall’impatto. Immediato l’intervento dei medici del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova.

L’incidente è avvenuto in via Luigi Canepa poco prima delle 11: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ed è arrivato all’ospedale cosciente. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.