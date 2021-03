Staglieno, minaccia di morte la donna che lo ospita: arrestato 45enne

Genova. Li aveva ospitati affittandogli una stanza a 50 euro a settimana ma i rapporti tra la padrona di casa, una ragazza bielorussa di 30 anni, e i suoi inquilini si erano fatti via via più tesi perché i due, un 45enne e un 44enne georgiani la disturbavano di notte, e mangiavano tutto il cibo che lei acquistava.

Quando la donna ha chiesto loro di lasciare l’appartamento i due sono passati alle minacce comprese quelle di morte. E’ successo in un appartamento di Staglieno dove ieri un poliziotto che abita nel condominio ha sentito le urla e le minacce e ha chiesto l’intervento dei colleghi.

Per entrambi è scattata la denuncia per minacce aggravate mentre si sono aperte le porte del carcere per il 45enne per aver violato il divieto di rientro in Italia.