Sputi agli agenti che gli dicono di mettersi la mascherina, portato in cella orina ovunque

Genova. Un cittadino africano di 27 anni, pregiudicato, è stato fermato ieri dalla polizia locale nel centro storico, in vico Mele, e visto che non portava la mascherina prevista dai dpcm è stato avvicinato dagli agenti per la sanzione di rito. E’ successo in vico Mele.

Per tutta risposta, lui ha cominciato a sputare e a insultare e si è rifiutato di declinare le generalità. Per questo è stato portato nella sede della polizia locale di Piazza Ortiz per l’identificazione.

Nel tragitto ha continuato a sputare nell’auto delle forze dell’ordine. Una volta nella camera sicura di piazza Ortiz, oltre a sputare, ha urinato un paio di volte, rendendo inutilizzabile l’ambiente fino a sanificazione, così come l’auto d’altronde.

Già a gennaio, il 27enne, aveva posto resistenza a un fermo e in quell’occasione, il magistrato, convalidando l’arresto, aveva deciso per lui il divieto di dimora a Genova, misura mai rispettata.

Questa volta, il personale del reparto Sicurezza Urbana lo ha denunciato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità oltre a sanzionarlo per il mancato rispetto delle regole di prevenzione del Covid.

Inoltre, ha scritto al magistrato che aveva emesso all’inizio dell’anno il divieto di dimora per segnalargli che l’uomo non rispetta la misura alternativa, chiedendo quindi l’aggravamento