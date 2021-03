Sportiva Sturla, ricco bottino di medaglie al Trofeo del Gabbiano

Genova. Domenica 28 marzo, alla piscina della Sciorba di Genova, è andato in scena il primo Trofeo del Gabbiano, manifestazione organizzata da Genova Nuoto-MySport, e riservata agli Esordienti A e B, maschi e femmine nati tra il 2008 e il 2012.

La manifestazione è stata divisa in due parti, mattina e pomeriggio, con due turni per femmine e maschi, in modo da suddividere le presenze e garantire la massima sicurezza sanitaria.

Il programma prevedeva gare sui 50 e 100 metri in tutti gli stili e 100 misti per gli Esordienti B, e gare sui 100 e 200 metri in tutti gli stili e 200 misti per gli Esordienti A; un’occasione di confronto per gli atleti di tutti i quattro concentramenti liguri (otto società, distribuite geograficamente da Savona a Lavagna ed Acqui Terme), nel pieno della stagione agonistica.

L’Asd Sportiva Sturla si è presentata alla manifestazione con la sua “cantera”: tanti atleti e tanta voglia di dare il massimo, anche in un momento così complicato. Ottimi risultati in termini di medaglie per gli atleti sturlini, con 51 medaglie su 98 presenze gara.

Nella sessione del mattino, Giulia Bancalari oro nei 100 stile libero; Ludovica Barbarino argento nei 50 dorso; Bianca Curletto oro nei 100 rana; Elena Fruscione argento nei 100 dorso; Martina Fuscagni bronzo nei 50 farfalla; Matilde Maragliano oro nei 100 stile libero e nei 200 misti; Athena Moretti argento nei 100 rana; Chiara Pichetto oro nei 50 dorso; Ilaria Rabagliati argento nei 100 farfalla; Chiara Raviolo argento nei 50 farfalla e nei 100 stile libero; Chiara Rizzi argento nei 100 stile libero e nei 50 dorso; Riccardo Boero argento nei 50 farfalla; Alberto Ferretti argento nei 100 rana; Mattia Arioli argento nei 100 stile libero; Giulio Piscioneri bronzo nei 100 farfalla; Ivo Sgarbossa bronzo nei 100 dorso; Nicola Morano bronzo nei 100 dorso; Alessandro Pirrè bronzo nei 50 dorso; Paolo Bocci bronzo nei 50 dorso; Matyas Leveratto bronzo nei 100 rana.

I risultati interessanti sono proseguiti nel pomeriggio, con Giulia Bancalari oro nei 50 stile libero; Valentina Caponi oro nei 100 dorso e nei 100 misti; Bianca Curletto oro nei 50 rana; Ludovica Ferrando argento nei 200 farfalla; Ginevra Galbusera oro nei 50 rana e argento nei 100 misti; Agata Gambetta oro nei 100 farfalla; Elisa Grosso oro nei 200 stile libero e argento nei 200 dorso; Elisa Leveratto oro nei 50 stile libero; Athena Moretti oro nei 200 rana; Chiara Pichetto oro nei 100 dorso; Ilaria Rabagliati argento nei 200 farfalla; Giada Sciutti argento nei 100 dorso; Tommaso Ageno oro nei 50 rana; Mattia Arioli bronzo nei 50 stile libero; Lorenzo Balbi argento nei 50 rana; Riccardo Boero oro nei 100 farfalla; Alberto Ferretti oro nei 200 rana; Matyas Leveratto oro nei 100 misti; Emanuele Lommi argento nei 50 rana; Nicola Morano argento nei 200 dorso; Marco Pastrovicchio oro nei 100 dorso e nei 50 stile libero; Alessandro Pirrè oro nei 100 dorso; Giulio Piscioneri bronzo nei 200 stile libero; Luca Rocca bronzo nei 100 dorso.

Conferme e miglioramenti personali per Lucia Bellotti, Henry Bieler, Lorenza De Martino, Paolo Farinelli, Alice Saccà, Giulia Torazza e Ilaria Zannini.

Il secondo posto nella classifica per società, dietro i fortissimi padroni di casa, conclude la giornata, evidenziando l’ottimo livello di tutta la squadra raggiunto dagli allenatori Lorenzo Durlicco e Stefano Tagliani, in preparazione alla prossima gara del campionato regionale che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 aprile.