I Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico, che sono andati in scena a Lignano Sabbiadoro (UD) il 27 e 28 febbraio, sono stati i primi dopo oltre un anno dall’ultima competizione nazionale in vasca organizzata dalla FINP. Un lungo digiuno dovuto allo scoppio della pandemia, che ha anche allungato il cammino di preparazione alle paralimpiadi di Tokyo, attualmente in programma tra fine agosto e inizio settembre prossimi.

Le misure di sicurezza messe a punto dall’organizzazione hanno però consentito il corretto svolgimento della manifestazione, permettendo agli oltre novanta atleti presenti a Lignano di tornare a gareggiare in una competizione federale.

In questi ultimi mesi, i due atleti genovesi hanno proseguito i propri allenamenti prima nella piscina di San Fruttuoso e da febbraio nuovamente nella vasca di casa alle Piscine di Albaro, seguiti dal tecnico del settore Luca Puce e da Filippo Tassara, che dalla scorsa estate ha accolto Giovanni tra i suoi ragazzi.

Nella due giorni di gare in vasca lunga la Nuotatori Genovesi ha portato a casa un totale di 6 medaglie: 4 dal medagliere per categoria (3 ori e 1 argento) e 2 dal medagliere OPEN (1 oro e 1 argento).

Bocciardo ha conquistato il titolo italiano della categoria S5 nei 200 stile libero (2’27”90) e nei 100 stile libero (1’09”86), rispettivamente seconda e terza miglior prestazione individuale dei Campionati. Nei 100 stile è salito sul gradino più alto del podio anche nella classifica OPEN, che raggruppa le classi da S1 a S6.

Sciaccaluga ha conquistato il titolo italiano nei 50 stile libero S5, con il tempo di 36”02. Sue anche le due medaglie d’argento: una nei 50 stile OPEN S1-6 e l’altra nei 200 stile libero S5.