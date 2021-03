Speranza: “Accelerazione sulle vaccinazioni, stop temporaneo ad AstraZeneca non incrina fiducia”

“L’auspicio è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di vaccinazione. Nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e nel terzo trimestre avremo 80 milioni di dosi attese, questo significa che potremo avere una accelerazione molto significativa”.

Il ministro Roberto Speranza, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, ha parlato anche della campagna di vaccinazione: “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza”.

C’è attesa per domani, giovedì 18 marzo, sulla valutazione dell’Ema sugli eventi tromboembolici denunciati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca nei Paesi europei, l’agenzia europea per i medicinali rassicura sul caso AstraZeneca.

“Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire gli l’impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne l’accelerazione”, ha aggiunto Speranza.