Spacca i denti al coinquilino che torna a casa ubriaco: denunciato

Genova. E’ tornato a casa in centro storico e il coinquilino vedendolo completamente ubriaco lo ha preso a pugni spaccandogli 4 denti.

E’ successo all’alba di ieri in vico Durazzo. La vittima è un 28enne somalo che ha chiamato la polizia per denunciare l’aggressione.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale Galliera per le cure del caso, mentre l’aggressore, un connazionale di 45 anni è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato per lesioni, aggravate dalla deturpazione permanente del viso.