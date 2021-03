Sorpresa dal buio sul monte di Portofino, escursionista salvata dai soccorritori

Camogli. È stata recuperata da vigili del fuoco e soccorso alpino una 41enne genovese che aveva perso l’orientamento ieri sera nel parco di Portofino.

Sorpresa dal buio e senza una torcia, la donna ha allertato i soccorsi intorno alle 18.30. È stata individuata e raggiunta intorno alle 19.30 in località Costa del Termine. Essendo in buone condizioni per lei non sono state necessarie cure mediche.

È stata riaccompagnata a piedi fino a San Rocco di Camogli. Da qui i soccorritori l’hanno portata a Camogli dove la donna con la propria auto ha fatto ritorno a casa.