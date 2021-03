Sindacati all’attacco di Banco Bpm: pressioni commerciali nonostante il Covid e protezioni inadeguate

Genova. Dispositivi di protezione individuali di scarsa qualità e pressioni commerciali sui dipendenti per fissare appuntamenti in agenzia. I coordinamenti sindacali del gruppo Banco Bpm Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin denunciano atteggiamenti definiti “non adeguati” per il terzo gruppo bancario italiano.

“In un clima già alterato di relazioni sindacali tese e negoziati che non decollano, le organizzazioni sindacali del Banco Bpm dicono basta. Continuano a persistere indebite pressioni commerciali nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori allo scopo di fissare appuntamenti presso le Agenzie senza tenere conto delle restrizioni sanitarie previste nelle varie realtà in cui l’istituto opera. Nelle zone rosse, dove le disposizioni di legge sono estremamente chiare e stringenti, l’Azienda sollecita i colleghi e la clientela ad operare senza tener conto della situazione.

I dispositivi individuali ed in particolare le mascherine, che hanno sostituito le tristemente famose U-Mask di prima dotazione, risultano essere di scarsissima qualità e per questo, come chiesto da subito dai Sindacati, da sostituire immediatamente con Mascherine FFP2”.

I sindacati affermano che “continueranno a vigilare con la massima attenzione su qualsiasi comportamento non conforme alle norme e che comunque metta a rischio la salute e la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e dei clienti”.