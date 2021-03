Sicurezza ponti e viadotti, per Genova in arrivo 4 milioni dalla legge di bilancio

Genova. Quattro milioni e 51 mila euro per la provincia di Genova, 11 milioni e 522 mila euro per tutta la Liguria. Questo il riparto a livello locale del miliardo e 150 milioni di finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a

Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

La cifra a disposizione – riferisce l’ex sottosegretario ai Trasporti ligure Roberto Traversi insieme ai parlamentari del M5s – è frutto dell’intesa raggiunta tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sul decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze. Una cifra prevista inizialmente nel decreto Agosto del Governo Conte 2 e rafforzata nella legge di Bilancio per il prossimo triennio

La dotazione di 11.522.811,87 milioni di euro per Imperia, Savona, La Spezia, Genova servirà per aumentare il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale gestita da Province e Città metropolitane: stiamo parlando dell’80% della viabilità extra urbana d’Italia se si guarda al sistema Paese.

L’Utilizzo delle risorse prevede attività di censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l’eventuale monitoraggio strutturale.

In Liguria €11.522.811,87 di cui:

Imperia € 2.687.079,09

Savona € 2.177.698,69

Genova € 4.051.153,88

La Spezia € 2.606.880,22