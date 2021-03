Si sblocca il traffico in città, ma in A7 sono ben 12 i km di coda

Genova. Che sarebbe stata una mattinata difficile lo si poteva intuire, come ogni volta che i varchi portuali restano chiusi per sciopero, ma la situazione sta peggiorando con il passare delle ore, soprattutto in autostrada.

Sono 12 i chilometri di coda sulla A7 tra Busalla e Genova alle 9:34 secondo quanto riferisce Autostrade per l’Italia.

In coda una fila interminabile di mezzi pesanti, che attendono di entrare nell’area portuale di Sampierdarena. La viabilità ordinaria non assorbiva sino a poco tempo prima e le ripercussioni si vedono sulle tratte autostradali.

Al momento la situazione su lungomare Canepa e la Guido Rossa sembra migliorata. La polizia locale segnala sull’elicoidale ancora veicoli incolonnati, ma la mobilità anche in quella parte di città è ora garantita.