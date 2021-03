Si licenzia da top manager e fonda la sua start-up, nell’anno del Covid la storia di una scommessa genovese

Genova. Mai come negli ultimi mesi di pandemia si sono moltiplicati i momenti in cui i più fra noi hanno immaginato di cambiare vita, di dare una svolta e sganciarsi da situazioni lavorative ed esistenziali tossiche o poco stimolanti. Ma c’è una bella differenza tra sognare di aprire un chiringuito sulla spiaggia e realizzare concretamente un progetto, costruirlo con dedizione, dargli una forma economicamente sostenibile e di potenziale crescita.

Carlo Occhiena, 39 anni, genovese, una carriera da top manager avviata e sudata in una multinazionale, alla fine del temibile 2020 ha fatto il grande salto: si è licenziato, e ha deciso di fondare la sua azienda. “Il mio lavoro mi piaceva molto ma ormai dal 2017 avevo un’idea che mi frullava in testa e ho capito, a un certo punto, che avrei dovuto coltivarla a tempo pieno – racconta – non ho saltato nel buio, è stata una scelta ponderata, per esempio ho creato un file excel per calcolare il fabbisogno economico personale e banalmente quanto avrei dovuto mettere da parte per poter poi sostenermi nei primi mesi della nuova impresa, ma questa è solo una delle cose da pianificare attentamente”.

Da ex dipendente a imprenditore. L’improvvisazione va bene se si parla di jazz, e spesso neppure lì: nel business scordatevelo. La società fondata da Carlo Occhiena si chiama Aziona ed è legata a un software registrato. L’atto costitutivo è del 15 febbraio 2021. “E’ una start-up innovativa che crea sistemi di trasformazione digitale per le aziende – continua l’imprenditore – siamo registrati presso un notaio, abbiamo svariate vetrine digitali, un brand e una comunicazione chiara e specifica e questo perché ci è sembra importante uscire un po’ dal cliché start-up uguale smanettoni alla Zuckerberg che dal nulla creano un impero”.

Non è così, infatti. Per creare un’azienda che abbia senso, se si pensa all’esperienza di Carlo Occhiena, serve innanzitutto una buona idea, ma servono anche una solida costanza nella autoformazione (il protagonista della nostra storia, nel “tempo libero”, si diletta con codici e teorie di sviluppo informatico), la capacità di trovare un mercato e i giusti soci e collaboratori e anche, perché no, la capacità di tirare fuori il nome adatto.

La buona idea è nata prima del Covid, ma è con la pandemia che si è rivelata un’ottima idea. “Lavorando in azienda mi sono reso conto che la figura dell’abilitatore tecnologico era qualcosa che i grandi gruppi potevano ottenere pagando decine di migliaia di euro per consulenti e aziende specializzate – racconta Occhiena – ma in un mondo che parla sempre di più la tecnologia del digitale per sopravvivere e crescere anche le piccole e piccolissime imprese devono poter fare questo passaggio”.

Trasformazione digitale, questa (s)conosciuta. Sembra un concetto astratto ma in realtà molto concreto, e tante società se ne sono rese conto dall’avvento del Covid-19 a oggi. “Banalmente per la trasformazione digitale delle piccole aziende si intende il tizio che deve riorganizzare il proprio magazzino tenendo conto dell’inventario legato agli acquisti on line, perché l’e-commerce è diventato per lui meno esiziale, oppure la titolare di un’impresa che ha bisogno di una piattaforma per tracciare le consegne che arrivano da una app – racconta il fondatore di Aziona – le soluzioni che proponiamo, per ora soprattutto ad aziende piccole, sono custom, ossia strutturate sulla richiesta del cliente, ma ci piacerebbe costruire un pacchetto raccogliendo quali siano i bisogni che vanno per la maggiore”.

Nel 2020, Aziona esisteva già come germoglio, senza chiamarsi così e sottoforma di una partita iva, e ha iniziato a farsi conoscere. Insomma, l’idea era più che promettente, tanto che il passaparola tra le imprese si è diffuso molto in fretta e sono iniziati ad arrivare i primi profitti. “Tra i messaggi più importanti che siamo riusciti a veicolare c’è stato quello che per avviare processi di trasformazione tecnologica in una piccola azienda – dice Carlo Occhiena – e averne risultati tangibili non servono grandi investimenti, si parte da 3, 6, 15 mila euro a seconda delle esigenze, e non servono tempi lunghissimi, in tre mesi si può già iniziare a essere competitivi on line”.

Un altro aspetto interessante e che sicuramente ha favorito la scommessa della start-up è il contesto. “La Liguria è una regione che sta spingendo moltissimo sui bandi dedicati all’innovazione e alla tecnologizzazione del tessuto delle pmi – osserva Occhiena – ci sono molte possibilità per cofinanziamenti e anzi, con Aziona offriamo anche il servizio di gestione delle varie pratiche burocratiche per accedere a questi finanziamenti”.

La storia di Carlo Occhiena, in una città apparentemente poco propensa al rischio e ai grandi slanci come Genova da qualche decennio a questa parte, è diventata anche una serie di video su Instagram. “Credo che potrebbero essere fonte di ispirazione per chi volesse intraprendere una strada simile alla mia – sottolinea – quello attuale sembra un periodo difficoltoso ma è vero che è anche un momento in cui siamo chiamati a misurarci con nuove abitudini, questa transizione può giovare alle persone e, quindi, alle aziende che hanno il coraggio di osare e rimettersi in discussione, sfruttando questo momento di stress come un volano per ripartire più forti”.

“Un coraggio che ci sentiamo di condividere e che vediamo come un portafortuna anche per Genova perché continuino a nascere e fiorire aziende e attività nuove e innovative, che vogliano investire e far investire sul territorio ligure e genovese”, conclude il fondatore di Aziona.