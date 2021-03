Sestri ponente, ladri svaligiano l’abitazione disabitata di un’anziana morta da pochi giorni

Genova. Intervento delle volanti ieri in via Antonio Manno a Sestri ponente.

A chiamare la polizia una donna che era entrata nell’appartamento dell’anziana madre, deceduta da qualche giorno, per recuperare alcuni oggetti e ha trovato l’abitazione messa a soqquadro dai ladri che per entrare hanno forzato la porta finestra.

La donna, ancora sotto shock per la perdita della mamma, non ha saputo tuttavia quantificare l’entità del furto. Indagini in corso.