Genova. La Sestrese, per far fronte alle tante incognite che potrà nascondere la ripresa del campionato, ha deciso di ampliare la propria rosa: la società annuncia il tesseramento del portiere Di Giorgio, del difensore Padovan, del centrocampista Stefanzl e dell’attaccante Zamana

Uno per ruolo, i quattro nuovi verdestellati rispecchiano, per qualità umane e tecniche, i profili ideali per andare a completare un gruppo già coeso e pronto.

Matteo Di Giorgio, portiere, leva 1983. Dopo una lunga e importante carriera, in questa stagione aveva appeso i guanti per iniziare un percorso nei quadri tecnici della Scuola Calcio della Sestrese. Aveva già vestito la maglia verdestellata nella stagione 2005/2006. Completa il reparto portieri che può già contare su Rovetta (che dovrà scontare quattro giornate di squalifica) e Bassu.

Gabriel Padovan, difensore, leva 2000. Sestrese doc, è cresciuto nel vivaio verdestellato prima di approdare nelle giovanili dell’Entella in virtú della partnership tra le due società. Messo in luce con i biancocelesti, approda poi nella Primavera del Bologna. Nella scorsa stagione l’esperienza in Eccellenza a Imperia. Quest’anno aveva iniziato con la maglia del Ligorna.

Roman Stefanzl, centrocampista argentino, leva 1984. Un innesto di grande esperienza per la giovane rosa verdestellata. Residente a Sestri, torna alla Sestrese dopo la prima parte della stagione 2014/2015. Una lunga carriera per lui. In questo campionato era al Savona.

Filippo Zamana, attaccante, leva 1995. Giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Arriva dalla Superba. Nella scorsa stagione è stato protagonista del ritorno in Promozione della Voltrese, e prima ancora bomber con decide di reti in tre stagioni all’Olimpic 1971.

“Si ringraziano le società Savona, Ligorna e Superba per la fattiva collaborazione nel completamento dei tesseramenti – scrive la dirigenza della Sestrese -. A Matteo, Gabriel, Roman e Filippo, un grosso in bocca al lupo da tutto l’ambiente verdestellato“.

Nelle foto: Padovan con mister M. Zamana e Schiazza; Stefanzl con Schiazza; Di Giorgio con il Ds Catania; F. Zamana con il team manager Collacchi, Schiazza e i dirigenti Generani e Boccignone.