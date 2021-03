Serie C: Colombo e Sant’Antonio incassano due punti vincendo al tie break

Genova. La seconda giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie C si è giocata nella giornata di sabato 27 febbraio. Quattro i match disputati, con ben due gare risolte al tie break.

Nel girone A c’è stato spazio per l’ennesimo derby del Savonese: a Finale Ligure la squadra di casa si è imposta per tre set a zero sulla Sabazia Ecosavona. Andrea Paroli ha schierato una squadra solida, che ha dominato il primo set e gestito le due difficili frazioni successive, durante le quali i ragazzi di Alberto Andreis hanno reso davvero difficile la vita ai padroni di casa. A Borzoli, invece, è stato necessario il quinto set per dividere la posta tra Sant’Antonio e Albisola. L’Albisola di Claudio Agosto e Paolo Caviglia si era portata in vantaggio di due set, con margini anche abbastanza ampi, ma ha subito la rimonta della squadra capitanata da Tommaso Denegri. Con due set vinti a 23, la Sant’Antonio ha poi sfruttato l’enorme slancio psicologico nel momento decisivo, piegando gli ospiti per 15-13 e incassando i due punti.

Due le gare anche nel girone B. Buona vittoria esterna per la Futura Avis Bertoni, che a Chiavari ha travolto in tre set la Villaggio tre stelle. Capitan Otgianu e compagni non hanno lasciato spazio ai rivali e, con un crescendo imponente, hanno riportato a casa i tre punti.

Match più equilibrato a Genova Quarto: la Colombo Genova di Bottaro e Molinari e la Mulattieri Creations di Botti sono infatti giunte al tie break. Incontro molto altalenante, con la squadra di casa capace di portarsi avanti prima 1-0, quindi 2-1, ma sempre rimontata. È toccato al quinto set, vinto 15-8 dalla Colombo, assegnare i due punti.

In classifica, nel girone A rimane davanti l’Albisola, con quattro punti, seguita da Grafiche Amadeo, Avis Finale e Sabazia a quota tre. Il girone B vede invece in vetta la Colombo Genova, con cinque punti, seguita dalla Mulasttieri Creations a quattro e dalla Futura Avis Bertoni a tre. La Serie C tornerà in campo il 6 e il 7 marzo, con la terza giornata del campionato.