Genova. Dopo il 3 a 2 dell’andata a favore della Normac AVB era prevedibile che, sabato 13 marzo, nella partita di ritorno, al palazzetto dello sport di Alba ci sarebbe stata grande lotta e così è stato.

Prima frazione di gioco quasi a senso unico per le ragazze guidate da Gerry Grotto, che sembrano essersi messa alle spalle la delusione del derby perso con Serteco, e, pur subendo una rimonta finale, si impongono 23-25.

di 270 Galleria fotografica Pallavolo, Serie B2: L'Alba Volley vs Normac AVB









Nei due set successivi però qualcosa si inceppa nei meccanismi di gioco della Normac, che subisce servizi e attacchi delle padrone di casa. Nel corso del terzo set entra Benedetta Giordano per far rifiatare Rissetto. Con i parziali di 25-14 e 25-21 le piemontesi passano a condurre 2 a 1.

Nella quarta frazione Grotto fa entrare Gaia Stagnaro, giovane banda classe 2004, che dà una scossa al gruppo; Carlotta Rissetto riprende fiducia così come tutta la squadra e il quarto set vede di nuovo Marta Bertolotto mettere in condizione Giulia Kotlar, Susanna Peonia e Mariella Laragione di attaccare in modo davvero efficace. La difesa di Silvia Bulla annulla gli attacchi piemontesi. Da rimarcare l’ingresso, negli ultimi due set, di Lorenza Bulla a dar manforte al reparto difensivo della squadra. Risultato: 24-26.

Conquistato il pareggio si arriva al tie-break che vede la formazione del presidente Carlo Mangiapane dominare le avversarie con lucidità e determinazione fino al punto dell’8-15 definitivo.

I due punti conquistati sul difficile campo di Alba permettono alla compagine genovese di mantenere il primato in classifica.

Sabato 20 marzo alle ore 21 la Normac AVB ospiterà al palazzetto dello sport di Genova Prato l’Acqua Calizzano Carcare nel penultimo incontro del girone di ritorno della prima fase del campionato di Serie B2.