Genova. Sabato 27 marzo era in programma l’ultima partita della fase iniziale del campionato nazionale di Serie B2. La Normac AVB del presidente Carlo Mangiapane affrontava in trasferta a Bra la squadra locale della Libellula Area, formazione che la seguiva in classifica con un solo punto di differenza.

Il tecnico genovese Gerry Grotto schierava in partenza il sestetto formato da Marta Bertolotto in regia, Giulia Kotlar opposto, Mariella Laragione e Susanna Peonia centrali, Roxana Pricop e Carlotta Rissetto bande, Silvia Bulla libero. Nel corso dell’incontro faceva giocare anche Giada Grattarola e Anna Scotto Busato.

Il primo set iniziava punto a punto poi Bra scappava via e si portava sul 24 a 16 ipotecando il successo nella prima frazione di gioco, ma la Normac AVB aveva una grande reazione. Con Giulia Kotlar in battuta, la squadra credeva nella rimonta e annullando uno dopo l’altro i set point avversari andava a vincere 26 a 24. I due set successivi, molto equilibrati, vedevano le genovesi guidate da Gerry Grotto e Paolo Pampuro sempre in leggero vantaggio sulle avversarie; difesa e attacchi convinti davano la vittoria in entrambi i set alla Normac AVB con i parziali di 25-23 e 25-23.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il presidente Mangiapane -. I tre punti conquistati sul campo di Bra ci hanno consentito di chiudere al comando il girone. Mi è piaciuta molto la reazione della squadra nel primo set e la determinazione e concentrazione di tutte le giocatrici”.

“Partita al cardiopalma – afferma al termine il coach Grotto -. Noi abbiamo fatto qualcosa in più sia in ricezione sia in attacco e questo ha fatto la differenza. Questo primato è frutto di un vero lavoro di squadra; tutte le settimane i coach Carozzi e Trabucco ci aiutano, con le loro giocatrici delle giovanili, per preparare allenamento e partita di campionato”.

Ora ci sarà un periodo di pausa per ricaricare le forze ed affrontare la nuova fase del campionato non appena la Federvolley ufficializzerà il calendario della seconda parte di questa stagione pesantemente condizionata dalla pandemia.