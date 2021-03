Serie B1, prova da applausi della PSA Olympia: Castelfranco battuto in quattro set

Genova. Si rialza immediatamente con una grande prova di squadra la PSA Olympia e lo fa nella partita di cartello di questo ottavo turno del girone A2 di Serie B1 che vede contrapposte la capolista FGL Pallavolo Castelfranco e le gialloblù di Zanoni, seconde in classifica.

In Toscana, al PalaBagagli, le leonesse si impongono per 3-1 sulla FGL Pallavolo Castelfranco e con questi importantissimi 3 punti la PSA Olympia accorcia in classifica andando a soli due punti dalle stesse toscane, attualmente prime.

Avvio di gara di marca gialloblù: le ragazze di Zanoni scendono in campo con l’atteggiamento giusto e non lasciano spazio alle avversarie, primo set archiviato senza troppi problemi 14-25. Il secondo è decisamente più combattuto e se lo aggiudicano le padrone di casa ai vantaggi 29-27. La PSA Olympia non accusa il set vinto dalle avversarie, prima conquista il terzo parziale 17-25 e poi il quarto 12-25 che chiude definitivamente i giochi.

“Chiaramente c’è un grande entusiasmo – afferma un soddisfatto Matteo Zanoni -. Abbiamo giocato una partita di alto livello. Questo succede solo se c’è uno staff che lavora alacremente e c’è un gruppo di ragazze che lavora in palestra e va oltre quelle che sono tutte le altre considerazioni. Ci tengo a sottolineare che i risultati non arrivano per caso, ma al sabato fai queste prestazioni e vieni a raccogliere queste soddisfazioni quando tutti lavorano. Io ho la fortuna di avere uno staff senza eguali in Liguria e una rosa allestita che sa tirare fuori le sue capacità. La cosa piu importante è rimanere concentrati, non montarsi la testa e credo sia stato un passo avanti verso quello che è il nostro percorso tecnico in questa categoria. Da martedì riprenderemo a lavorare per mantenere questo livello che oggi abbiamo sicuramente alzato”.

Euforico il patron Giorgio Parodi: “Che dire, partita perfetta delle ragazze e coach Zanoni con tutto il suo staff hanno preparato molto bene la partita. Non avevo dubbi sulle qualità delle ragazze. Quando scendiamo in campo con la testa dimostriamo di essere una grande squadra come quella di inizio campionato. Da questa vittoria si deve continuare con stessa mentalità del girone d’andata a continuare così in campionato”.

PSA Olympia che dunque con questa vittoria sale a 14 punti in classifica a due lunghezze da Castelfranco. Il prossimo impegno per le ragazze di Zanoni sarà domenica 21 marzo alle ore 17 al PalaFigoi contro la Timenet Empoli Pallavolo.