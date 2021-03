Serie B: Pegli lotta ma alla fine cede a Torino contro il Teen Basket

Genova. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per il Basket Pegli nella trasferta torinese contro il Teen Basket.

Le arancioblù di coach Marco Costa approcciano timidamente il match concedendo un parziale di 9-2 alle locali che costringe la panchina ospite all’obbligato time-out dopo tre minuti di gioco. Gli ingressi di Bruzzone e Frandino donano un po’ di energia alle genovesi che chiudono comunque il primo quarto con un passivo in doppia cifra e, complice la zona conservativa delle padroni di casa, affondano all’intervallo sul meno 15.

Le pegliesi care alla presidente Traversa, guidate nella rimonta da Canale (prova estremamente solida per l’ala arancioblù), provano nuovamente a reagire al rientro dagli spogliatoi cercando di buttarla sull’agonismo e sull’intensità con risultati discontinui. Nonostante i molti errori offensivi per la difesa tattica proposte dalle torinesi e qualche disattenzione di troppo su Isoardi, troppo spesso libera fuori dall’arco, le genovesi arrivano a meno 6 dopo sette punti consecutivi di Vivalda a due minuti dalla sirena. È un fuoco di paglia: le arancioblù subiscono una bomba da Isoardi ed un successivo libero di Buffa che spengono definitivamente le speranze pegliesi e fissano il punteggio sul 51-42.

“Partita che sicuramente servirà nel percorso di crescita della squadra che, nel momento in cui capirà e riuscirà ad essere meno discontinua da un punto di vista agonistico e di attenzione, potrà colmare il gap d’esperienza e fisico che ora non consente alla squadra di giocare alla pari ma di essere sempre a rincorrere le avversarie nel punteggio” è il commento di coach Marco Costa.

Sabato 27 marzo appuntamento alle ore 18,30: si torna tra le mura amiche del PalaCorradi, quando a far visita alle pegliesi sarà la Bonprix Biellese.

Il tabellino:

Sardex Torino Teen Basket – Basket Pegli 51-42

(Parziali: 19-9; 35-20; 43-31)

Sardex Torino Teen Basket: Mortera 10, Zanata, Colucci 1, Buffa 5, Giauro 1, Patrignani 12, Seumo, Decicco, Tortora 2, Isoardi 18, Colucci 2. All. Corrado, ass. all. Caron.

Basket Pegli: Torchia 4, Bruzzone 3, Monachello 2, Pastorino ne, Papiri, Praussello ne, Belgrano, Canale 6, Vivalda 9, Frandino 8, Arecco 10, Barberis. All. Costa, ass. all. Pozzato, Oneto.

Arbitri: Chieppa (Ternengo) e Giovagnini (Torino).

Nella foto (credit Viale): Agata Praussello