Serie B: l’Andrea Doria ha la meglio sul Sestri

Genova. Sabato 27 marzo si è giocata la quarta giornata della Serie B maschile. Formula nuova, in ottemperanza delle norme di sicurezza in vigore, con le squadre divise in otto gironi da cinque e regular season ridotta a dieci giornate. Si gioca ogni due settimane. Accedono ai playoff la prima e seconda classifica di ciascun concentramento; ai playout la quarta e la quinta.

Di seguito i risultati odierni.

Girone 1

Andrea Doria-CN Sestri 6-5

US L. Locatelli-RN Imperia 11-10

riposa Rapallo Nuoto

Girone 2

Pallanuoto Como-Sporting Lodi 7-6

Pallanuoto Bergamo-NC Monza 11-15

riposa CUS Geas Milano

Girone 3

Chiavari Nuoto-Sea Sub Modena 4-5

Lerici Sport-Piacenza PN 2018 4-7

riposa Reggiana Nuoto

Girone 4

Libertas RN Perugia-Jesina Pallanuoto 12-8

Club Aquatica Pescara-Pescara N e PN – domenica 28 marzo

riposa President Bologna

Girone 5

CC Lazio-Villa York 6-6

RN Frosinone-Libertas Roma Eur 11-4

riposa Campus Roma

Girone 6

San Mauro-WP Bari rinviata

Pol CN Salerno-Basilicata Nuoto 2000 6-8

riposa Ischia Marine Club

Girone 7

Cesport-Etna WP 9-8

Ossidiana-RN L. Auditore 6-15

riposa Brizz Nuoto

Girone 8

Waterpolo Catania-RN Palermo 89 10-11

Waterpolo Palermo-Pol. Acese 12-6

riposa La Braceria CUS Palermo