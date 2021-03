Serie B, l’Admo Volley si ferma al tie-break

Lavagna. In Serie B maschile, sfuma l’opportunità per l’Admo Volley di conquistare il quinto successo consecutivo. Ai lavagnesi resta un po’ di rammarico per una gara giocata sottotono contro una buona Colombo Genova.

Finisce 3-2 per i padroni di casa con un solo punto conquistato e la consapevolezza di aver sprecato qualche pallone di troppo: la classifica vede ancora i tigullini in testa con 12 punti proprio davanti alla Colombo Genova (10).

Per la cronaca primo set tutto di marca bianconera con i padroni di casa sempre avanti: Simone Brunengo subentra a Luca Rossi dimostrando di essere in gran giornata. La reazione dell’Admo Volley arriva dal secondo parziale: trascinati di Simone Podestà e Simone Brunengo, gli ospiti portano la gara in parità e poi conquistano anche il terzo set. Da sottolineare anche il rientro in campo di capitan Michele Colombini ancora non al 100% ma decisivo in alcuni momenti importanti del terzo set.

Nel quarto set l’Admo Volley non riesce a sfruttare il vantaggio iniziale e subisce la rimonta della Colombo. Il tie-break è molto equilibrato ma a spuntarla alla fine è la formazione genovese che si impone 16-14.

Prossimo impegno per l’Admo sarà la trasferta di sabato 13 marzo a Santo Stefano Magra contro lo Zephyr.

Di seguito i risultati delle formazioni dell’Admo Volley impegnate nei campionati giovanili.

Under 19 maschile

Vdm Ni.Ca-Admo Rosso 3-0

(25-15; 25-10; 25-11)

Tabellino:

Sanchez 2, Bicocchi 1, Baratta 7, Podestà, Figari 5, Solari 4, Donatini, Canelli 1, Crapanzano, Rotondaro.

Under 17 maschile

Admo Rosso-Psm Rapallo 3-0

(25-11; 25-13; 25-10)

Tabellino:

Rotondaro 14, Bicocchi 5, Donatini 1, Baratta 1, Solari 7, Crapanzano 7, Assalino 3, Figari 5, Sanchez 4, Canelli 1, Pucci.

Under 15 maschile

Vmd Petriatrica Spezia-Vbc Amis 0-3

(21-25; 17-25; 13-25)

Tabellino:

Pucci 6, Rotondaro 20, Canelli 2, Puppo 4, Ierna 2, Frugone, Dai, Piccardo 13, Pinasco.