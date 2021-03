Serie B, l’Admo vince ancora: 3 a 1 in trasferta a Novi Ligure

Lavagna. Quarto successo consecutivo in Serie B maschile per l’Admo Volley, capace di espugnare in quattro set il difficile campo di Novi Ligure.

I tigullini, contro un avversario ostico, si sono dimostrati squadra solida e concreta. Qualche errore di troppo nel secondo parziale ha permesso ai padroni di casa di mantenere la gara in equilibrio ma alla fine ad avere la meglio è l’Admo Volley per 20-25, 26-24, 20-25, 19-25.

Nel primo set mister Cremisio schiera Materno in diagonale a Rossi, Assalino e Podestà schiacciatori, Repetto e Panesi centrali con Lorenzo Garibaldi libero. Decisivo dal terzo set l’ingresso di Angelo Saperdi al centro per migliorare l’organizzazione a muro. Top scorer con 27 punti Simone Podestà; molto buone le prestazioni di Luca Rossi e Alessandro Assalino.

Le parole di Simone Cremisio: “Sapevamo che sarebbe stata una gara delicata contro un avversario molto quadrato. Il recupero infrasettimanale in trasferta a Novi Ligure era un impegno da non sottovalutare e da affrontare con la giusta tensione dopo tre vittorie casalinghe. I ragazzi hanno risposto al meglio giocando una buona gara in un ambiente difficile con pochi punti di riferimento. La vittoria contro il Novi sottolinea il buon momento di forma di tutto il gruppo: anche Michele Colombini sta recuperando al meglio e sarà presto al 100%. Sono molto soddisfatto di questo inizio che va oltre ogni più rosea aspettativa. È una soddisfazione grande ottenere risultati importanti con ragazzi nati e cresciuti nel nostro settore giovanile. La testa è già alla trasferta di sabato a Genova dove dovremo affrontare la Colombo; cercheremo di dare continuità a questa bellissima serie di vittorie che ci ha portato momentaneamente in testa al nostro girone”.