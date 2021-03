Serie B femminile: Pegli cresce ma cede all’Amatori Savona

Vado Ligure. Dopo la vittoria della scorsa settimana contro Castelnuovo Scrivia, arriva una sconfitta per il Basket Pegli nella prima uscita esterna del campionato di Serie B al Geodetico di Vado Ligure.

L’inizio di gara viene giocato alla pari tra le due squadre con Pegli che cerca di alzare la difesa su entrambe le metà campo. L’unico allungo genovese è sul 12-9 per poi chiudere la prima frazione a meno 1 e rincorrere per tutto il resto dell’incontro. Col passare dei minuti le pegliesi caricano il referto di falli e, costrette a rotazioni allungate, regalano viaggi in lunetta alle biancorosse che vanno al riposo lungo sul 35-25.

Le energie genovesi non sono esaurite e la reazione è immediata. Alcune iniziative individuali di Arecco e la verve agonistica di Frandino (11 finali per l’ala saluzzese) valgono il 41-36 al 26°. È un fuoco di paglia in quanto le locali, trascinate da Paleari, troppo spesso libera fuori dall’arco dei tre punti, in un amen rispediscono le genovesi sul meno 15 chiudendo di fatto l’incontro. Le arancioblù provano comunque a giocare sino alla sirena ma il risultato registra un giusto meno 21 finale.

“Abbiamo registrato tanti progressi ma ci sono ancora troppi errori di concentrazione e tempra agonistica, da risolversi nell’immediato, e di conoscenze del gioco, per le quali servirà invece più tempo” è il commento di coach Marco Costa.

Prossimo incontro domenica 21 marzo, sempre in trasferta, a Venaria Reale, contro la forte Teen Basket che si presenterà a punteggio pieno.

Il tabellino:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Pegli 76-55

(Parziali: 16-15; 35-25; 57-45)

Amatori Pallacanestro Savona: Pitzalis, Sansalone 3, Tosi 1, Pregliasco 10, Poletti 7, Guidetti 2, Lanari ne, Zignego 5, Picasso 9, Paleari 17, Leonardini 12, Zappatore 10. All. R. Dagliano, ass. Cacace.

Basket Pegli: Bruzzone 2, Bertini 3, Monachello 4, Papiri 8, Praussello 2, Padula 9, Belgrano, Canale 2, Vivalda 5, Frandino 11, Arecco 7, Barberis 2. All. Costa, ass. Pozzato e Oneto.

Arbitri: Ciccangeli (Genova) e Martino (Boissano).

Nella foto (credit Viale): Gaia Vivalda