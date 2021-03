Serie B femminile: convincente successo Basket Pegli sulla Bonprix Biellese

Arenzano. Tornano alla vittoria le ragazze del Basket Pegli tra le mura amiche del PalaCorradi, nella quarta giornata del girone d’andata contro la Bonprix Biellese.

Partenza a razzo per le locali che finalmente riescono ad avere un po’ di continuità sotto l’aspetto agonistico, chiudendo il quarto iniziale a 26 segnati e con un convincente più 14, anche se il bottino potrebbe essere stato ancora più ghiotto con un maggiore cinismo vicino a canestro.

Le laniere provano a reagire piazzandosi a zona ma le arancioblù di coach Marco Costa sono brave ad organizzarsi e pescare Vivalda (19 finali per l’esterna savonese con 5 su 8 da tre punti) ed allungare sino al più 19 di metà partita.

Le ospiti non ci stanno e, guidate da Ramella, provano a ricucire lo svantaggio complice il calo pegliese arrivando sino al meno 16, quando le ragazze care alla presidentessa Traversa, guidate dal play tascabile Bruzzone finalmente recuperato fisicamente, si riaccendono in difesa a cavallo tra terzo e quarto periodo chiudendo con un finale tranquillo sull’82-51.

Da segnalare un infortunio al ginocchio per Barberis che si spera non sia grave e l’ennesimo problemino per Arecco che di certo non può considerarsi baciata dalla fortuna in questo inizio di stagione.

Globalmente una buona prova per capitan Torchia e compagne alla ricerca di un riscatto dopo le uscite in chiaroscuro con Amatori Savona e Torino Teen. Obbligatorio quindi, dopo lo stop per le festività, una maggior continuità nelle prestazioni per confermare il percorso di crescita della squadra a partire dalla prossima gara casalinga contro la Pasta Torino in programma sabato 10 aprile alle ore 18,30.

Il tabellino:

Basket Pegli – Bonprix Biellese 82-51

(Parziali: 26-12; 41-22; 58-38)

Basket Pegli: Torchia 9, Bruzzone 18, Bertini 2, Monachello 4, Papiri 8, Padula 5, Canale 6, Vivalda 19, Frandino 3, Magno 3, Arecco 5, Barberis. All. Costa, sss. Pozzato – Oneto.

Bonprix Biellese: Tua, Habm 2, Tamini 1, Zanforlini, Celleghin, Guzzoni, Trucano 10, Ramella 16, Gandini 9, Barbagallo 3, Ricino 8. All. Cardano, ass. Toso.

Arbitro: Martino (Boissano) e Moroni (Savona).

Nella foto (Viale): Linda Bruzzone