Serie B, Admo Volley: buon punto in casa dello Zephyr Trading

Lavagna. L’Admo Volley lotta ma si deve arrendere al quinto set contro un solido Zephyr Trading La Spezia. Gara molto equilibrata e combattuta; a fare la differenza qualche errore in più dei ragazzi lavagnesi nelle fasi più importanti del match.

Admo Volley in campo con Materno in diagonale a Rossi, Assalino e Podestà schiacciatori, Repetto e Panesi al centro con Federico Garibaldi libero. Nel primo set si gioca punto a punto sino alle battute finali quando a spuntarla fino i padroni di casa che si impongono 25-23.

La reazione dei tigullini nel secondo parziale non si fa attendere: una solida prova in ricezione garantisce a Materno molti palloni giocabili e l’attacco va a segno con regolarità. Finisce 25-19 per l’Admo Volley. Nel terzo set lo Zephyr non sbaglia nulla, nonostante una buona prova degli ospiti con qualche errore di troppo, nel finale si chiude 25-18 per gli spezzini.

Quarto parziale giocato alla grande dall’Admo Volley che riporta la gara in parità. Il quinto e decisivo set dopo un avvio tutto di marca Zephyr risulta molto livellato e si lotta punto a punto. A spuntarla per 18-16 è la formazione di La Spezia che conquista la vittoria. Comunque buona la gara giocata dall’Admo Volley su di un campo molto difficile.

Il punto conquistato garantisce il momentaneo primato in classifica a tre gare dal termine della prima fase. L’Admo Volley dovrà affrontare Novi Ligure in casa, Cus Genova in trasferta e dovrà recuperare la sfida casalinga contro la Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia, squadra ancora ferma per problemi legati al Covid con solo tre gare giocate.