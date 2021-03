Serie B: Admo Volley bella e incisiva: 3-0 al Novi

Lavagna. L’Admo Volley si impone per 3 a 0 contro un ottimo Novi e sale a quota 16 punti in classifica.

Ancora una volta il Parco Tigullio rimane inviolato. Gara equilibrata e divertente giocata a buon ritmo da entrambe le squadre.

Admo Volley in campo con Materno in diagonale a Rossi, Podestà e Tomà schiacciatori, Matalone e Panesi centrali con Federico Garibaldi libero. Da sottolineare l’ottimo livello della ricezione che ha supportato al meglio la regia di Materno. Top scorer Simone Podestà con 21 punti.

Nelle file novesi si è rivisto in campo dalla metà del secondo set Stefano Moro, al rientro da un infortunio mettendo subito in risalto le sue qualità.

L’Admo Volley, dopo i primi due set conquistati grazie ad un cambio palla molto efficace e ad una buona correlazione muro-difesa, subisce la reazione degli ospiti in avvio nel terzo parziale: mister Cremisio inserisce Alessandrini in regia. La gara fila via punto a punto con il Novi sempre avanti sino alle fasi decisive quando l’Admo Volley riesce prima ad impattare sul 22-22 per poi chiudere 25-22 grazie a due splendidi ace di Federico Alessandrini.

I lavagnesi possono festeggiare in vetta alla classifica a due sole gare dal termine di questa prima fase: sabato 27 marzo trasferta a Genova contro il Cus e recupero da programmare contro la Nuova Pallavolo La Spezia. “Non si può che essere orgogliosi di questo splendido percorso che tutto il gruppo ha intrapreso da inizio stagione ad oggi” dice la dirigenza dell’Admo.

Le parole di Federico Alessandrini: “L’approccio alla gara contro la Novi pallavolo è stato positivo, la squadra è riuscita ad essere incisiva nei momenti importanti e nonostante l’esperienza del nostro avversario, siamo riusciti a portarci a casa tre punti fondamentali per rimanere in alta classifica. Sono contento di essere entrato in un momento difficile del terzo set e di aver contribuito alla vittoria finale“.