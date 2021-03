Serie A2: Crocera Stadium di misura sul Lavagna

Genova. Quinta giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto dal programma ridotto: tre incontri sono stati rinviati, tra i quali Arenzano-Bogliasco e il match del Sori.

Vediamo risultati, tabellini e report.

Girone Nord-Ovest

RN Arenzano-Bogliasco 1951 rinviata

CROCERA STADIUM-LAVAGNA 90 10-9



CROCERA STADIUM: G. Graffigna, G. Pedrini 2, M. Giordano 2, A. Siri, G. Amorevole, E. Colombo, D. Ferrari 1, R. Ramone 1, R. Ieno 1, G. Ercolani, M. Chirico, M. Manzone 3, E. Massa. All. Campanini

LAVAGNA 90: A. Gabutti, M. Botto, A. Benvenuto, M. Pedroni, L. Pedroni 1, P. Vario, P. Prian 3, S. Botto, F. Luce, M. Stanchi 1, E. Menicocci 1, L. Magistrini, A. Casazza 3. All. Martini

Arbitri: Ferrari e Bianco

Note: parziali 2-3, 1-3, 5-1, 2-2. Espulsi Vario (L) per brutalità nel terzo tempo e Stanchi (L) per comportamento insubordinato nei confronti dell’arbitro nel quarto tempo. Uscito per limite di falli Matteo Pedroni (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 6/7 + 2 rig. ; Lavagna 90 6/12 +1 rig.

Cronaca. Nel derby ligure al termine di una partita molto combrattuta la Crocera Stadium ha la meglio sulla Lavagna 90. Gli ospiti approcciano meglio alla gara, portandosi avanti prima 3-1 e poi 6-3 dopo due tempi. I padroni di casa grazie a Ieno e a due reti consecutive di Pedrini rimettono il risultato in parità (6-6). Inizia una sfida punto a punto, che risolve Manzone sfruttando un’azione in superiorità numerica a poco meno di tre minuti dalla sirena che vale il decisivo +1 (10-9).

SPAZIO R.N. CAMOGLI-SPORTIVA STURLA 9-9



SPAZIO R.N. CAMOGLI: A. Briasco, A. Beggiato, A. Iaci 2, A. Schiaffino, G. Guidi, A. Cambiaso, F. Foti 1, L. Barabino, M. Oneto 1, N. Gatti 2, F. Licata, L. Cupido 3, E. Caliogna. All. Temellini

SPORTIVA STURLA: M. Dufour, N. Priolo 2, L. Navone 1, S. Villa , M. Villa 1, L. Bisso, M. Cappelli 1, R. Giusti, L. Carpaneto 2, L. Fondelli, M. Gilardo 2. All. Ivaldi

Arbitri: Piano e Sponza

Note: parziali 1-1, 2-3, 2-3, 4-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Spazio RN Camogli 4/11; Sportiva Sturla 3/6. Sportiva Sturla iscrive a referto 11 atleti.

Cronaca. Si conclude in pareggio la sfida tra Camogli e Sturla. Dopo una prima fase di studio, nel primo parziale le squadre segnano una rete ciascuna, sono gli ospiti a tentare per primi l’allungo, a metà gara sono sopra di una lunghezza (4-3). Nel terzo parziale riescono ad incrementare il distacco (7-4). I padroni di casa non demordono e ristabiliscono la parità con Iaci e Cupido (8-8) quando mancano circa tre minuti alla sirena. Navone interrompe il minibreak degli avversari, ma è di nuovo Cupido che firma il pari (9-9), risultato con cui finisce l’incontro.

Girone Nord-Est

RN Sori-Brescia Waterpolo rinviata