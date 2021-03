Serie A2, Bogliasco spazza via Covid e Sturla

Bogliasco. Più forte anche del Covid e degli alibi. Reduce da un riposo forzato di dieci giorni, causato dal mini-cluster di coronavirus scoppiato in squadra due settimane fa, il Bogliasco si sbarazza dello Sturla senza troppi patemi, portando a casa la quarta vittoria in cinque gare di Serie A2.

Il segreto del 9-5 maturato alla Vassallo sta soprattutto nella difesa, fondamentale in cui i ragazzi di Daniele Magalotti hanno mostrato un’attenzione e una concentrazione collettiva talmente ferrea da impedire ai rivali di trovare la via della rete per tutto il primo quarto d’ora di gioco. Ad infrangere il tabù a 60 secondi dal cambio vasca è uno dei tanti ex di turno, Sasha Sadovyy, con un tocco di classe degno del suo repertorio. Nel frattempo i biancazzurri erano però già volati sul 4-0, grazie ai due gol per tempo siglati da Manzi, Percoco, Giovanni Congiu e Guidaldi.

L’onda bogliaschina ha poi ripreso il suo incedere anche nella seconda parte di gara, con Boero, Puccio e ancora Guidaldi che hanno portato i locali sul più 6, prima che Simone Villa raddoppiasse le marcature ospiti ad un’istante dalla sirena. Con la pratica ormai in archivio, nel quarto quarto Bogliasco si è così concesso il lusso di tirare un po’ il fiato e gestire il risultato. Non prima però di aver messo a referto altri due gol, con Manzi su rigore (con tanto di dedica alla sincronetta biancazzurra Olimpia Benvenuto, reduce in settimana dalla conquista dell’ottavo posto agli assoluti italiani di Riccione) e con il solito Guidaldi. Nel finale per lo Sturla è riuscito a lenire un po’ il passivo, mettendo a segno in pochi minuti più gol di quelli realizzati fin lì.

“Oggi non era per nulla una gara facile – commenta a fine partita coach Daniele Magalotti – e proprio per questo la considero una vittoria che vale doppio. Siamo stati dieci giorni fermi, Duilio (Puccio, ndr) è stato out per quattordici, eppure, non appena ha saputo di essersi negativizzato, ha voluto fare tutte le visite necessarie in fretta e furia pur di essere presente oggi. Ciò è la dimostrazione di quanto i miei ragazzi tengano a questa calottina e vogliano far bene. Lo Sturla veniva da un pareggio in casa della capolista e anche questo ci dava un po’ di apprensione. Noi, evidentemente, non abbiamo potuto prepararci al meglio e abbiamo provato a rimandarla perché per diversi giorni abbiamo avuto la sensazione di non avere le forze per giocare. Però alla fine si è sceso in vasca e abbiamo vinto. Non posso che ringraziare tutti i ragazzi per l’impegno e il cuore che ci mettono sempre. E oggi ancora di più”.

Il tabellino:

Bogliasco 1951 – Sportiva Sturla 9-5

(Parziali: 2-0 2-1 3-1 2-3)

Bogliasco 1951: E. Prian, E. Percoco 1, F. Dainese, F. Mauceri, Giovanni Congiu 1, G. Guidaldi 3, Giosuè Congiu, E. Manzi 2, G. Boero 1, A. Bonomo, D. Puccio 1, D. Broggi Mazzetti, P. Bini. All. Magalotti.

Sportiva Sturla: M. Dufour, N. Priolo, L. Navone, S. Villa 1, M. Villa, L. Bisso, M. Cappelli, M. Rivarola, R. Giusti, G. Cotella 2, L. Fondelli, O. Sadovyy 2, M. Gilardo. All. Ivaldi.

Arbitri: Camoglio e Iacovelli.

Note. Uscito per limite di falli Bisso nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 3/9 + un rigore e Sportiva Sturla 1/8 + un rigore.