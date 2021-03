Liguria. Un gravissimo incidente che ha coinvolto due camion si è verificato oggi intorno alle 16 di questo pomeriggio sull’autostrada A10, al chilometro 78 tra Borghetto e Albenga.

Uno dei due autisti è deceduto. L’altro, che era rimasto incastrato nella cabina di guida, è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di un grave trauma a una gamba.

Secondo le prime informazioni uno dei due camion sarebbe uscito di strada, finendo per centrare frontalmente l’altro mezzo pesante che viaggiava nella direzione opposta.

Sul posto stanno operando l’elicottero del 118, Croce Bianca di Albenga e vigili del fuoco.

Il tratto autostradale tra Borghetto e Albenga, al momento, è stato chiuso a causa dei mezzi ribaltati sulla carreggiata. Sul posto si registrano code di 5 km in direzione Francia e 3 km in direzione Savona. A catena anche la via Aurelia risulta bloccata dal traffico.