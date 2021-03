Scivola per diversi metri nella boscaglia e finisce in un torrente, 70enne ferito a Frassinello

Valbrevenna. Un uomo di 70 anni si è ferito scivolando in un bosco nella zona di Frassinello, nel comune di Valbrevenna, nell’entroterra di Genova.

L’anziano stava passeggiando quando è scivolato ruzzolando per vari metri fino all’alveo di un corso d’acqua dove ha picchiato la testa.

Sanguinante ma vigile e cosciente ha allertato il 118. Sul posto e intervenuto il soccorso alpino liguria assieme ai vigili del fuoco. L’uomo è stato raggiunto e medicato.

Vista la zona impervia e anche per favorire un veloce trasporto in ospedale (l’uomo aveva anche varie escoriazioni oltre ad un trauma cranico nonostante sia rimasto vigile e cosciente) è intervento l’elicottero Drago che ha provveduto al trasporto al San Martino.

Il 70enne è stato ricoverato in codice giallo. Tanta paura per lui ma le sue condizioni non sono preoccupanti.