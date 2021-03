Sciopero porto, la solidarietà di Genovasolidale

Genova. “Per Genova i portuali sono lavoro, lavoro di squadra, lavoro altamente specializzato. Per Genova i portuali sono lotte per la difesa delle condizioni di vita e la dignità dei lavoratori, impegno contro il fascismo e il razzismo, solidarietà con tutte le stratificazioni della classe, internazionalismo”. Lo scrive Genovasolidale in un comunicato di supporto ai lavoratori del porto.

“In un mondo dove interi strati sociali, molti partiti, movimenti, e lo stesso Occidente sono alla ricerca della loro identità ideologica, sotto la Lanterna i giovani con le magliette a righe del giugno 1960, Paride Batini, Luciano Sossai, la nave Australe carica di cinque mila tonnellate di aiuti per la lotta di liberazione del Vietnam, la stessa Sala Chiamata del porto sono simboli, richiamano valori, costituiscono persino una identità per lavoratori di diverse generazioni” ricorda Genovasolidale.

“Se i signori del profitto si pongono contro le donne e gli uomini del salario GenovaSolidale, che è nata ed è ben sorretta sulle spalle dei camalli, è al loro fianco – afferma – Certamente anche in occasione dello sciopero indetto per venerdì 5 marzo”.