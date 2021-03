Sciopero porto di Genova, la solidarietà della Fiom: “Pronti a lottare con voi”

Genova. Solidarietà della Fiom ai lavoratori portuali di Genova in vista dello sciopero del porto indetto per venerdì dai sindacati dopo la ormai famosa lettera di terminalisti.

Questa mattina il direttivo della Fiom di Genova e Tigullio, riunito alla sala chiamata per l’assemblea generale sul nuovo contratto, ha approvato un ordine del giorno in cui “esprime la piena solidarietà alla Culmv e a tutti i lavoratori del porto di Genova che sciopereranno venerdì 5 marzo contro l’arroganza dei terminalisti genovesi che vogliono mettere in discussione organizzazione del lavoro e diritti dei lavoratori portuali”.

“Terminalisti perennemente in lite tra loro – ricorda la Fiom – ma uniti quando si tratta di spremere maggiori profitti da spartirsi, a discapito della sicurezza sul lavoro, nel segno della precarietà e della frammentazione”.

“La Fiom sarà sempre presente a fianco dei portuali genovesi – dice il sindacato dei metalmeccanici – sostenendo le mobilitazioni promosse per respingere questi attacchi, a partire dallo sciopero indetto per il prossimo venerdì 5 marzo”.

Per tentare i extremis di scongiurare una mobilitazione con probabile corteo, domani mattina si terrà un tavolo urgente in Prefettura con tutte le parti convocate.