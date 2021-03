Genova. E’ cominciato alle 5.45 di stamani il presidio di tutti i varchi portuali in concomitanza con lo sciopero del porto di Genova, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti dopo la lettera dei terminalisti. “Per adesso presidieremo tutti i varchi del porto per fare in modo che tutti i terminal possano partecipare allo sciopero” spiega il delegato della Filt Cgil Luigi Cianci.

“La situazione è paradossale – aggiunge riassumendo i fatti delle ultime settimane – la narrazione che viene proposta è l’esistente di una lettera in cui sostanzialmente le imprese del porto dichiarano che i lavoratori hanno estorto accordi a loro danno tramite l’autorità portuale e ora di questa lettera si nega di fatto l’esistenza”.

di 27 Galleria fotografica Sciopero porto di Genova









Proprio la negazione da parte di Confindustria dell’esistenza di questa lettera per i lavoratori la considerano “un’offesa all’intelligenza umana e ai lavoratori del porto”.

Nel merito “i contenuti mettono in discussione l’organizzazione del lavoro in porto e siccome noi sappiamo che in questi anni anche durante la pandemia le imprese hanno continuato a lavorare e a fare comunque i loro utili, quella lettera l’abbiamo ritenuta un’accusa infamante alla quale i lavoratori dovevano rispondere”.

“Gli accordi in porto rimangono – dice Gianluca Bugatto delegato Uiltrasporti – perché li abbiamo firmati ma il clima è cambiato visto che qualcuno ha pensato che si potessero rivedere e in assenza di una mediazione siamo stati costretti a scendere in piazza e bloccare il porto”.

Al momento i lavoratori restano in presidio a ponte Etiopia e agli altri varchi mentre dalle 8 sotto Confindustria è previsto un presidio indetto dall’Usb del porto a cui alle 9.30 si dovrebbero aggiungere anche gli iscritti a Cgil, Cisl e Uil. Al presidio a ponte Etiopia partecipa anche una folta delegazione di metalmeccanici della Fiom.

Lo sciopero nasce come risposta alla lettera consegnata a mano dal presidente dei terminalisti genovesi Beppe Costa al segretario generale dell’Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado ligure, in cui si diffida e mette in mora l’Autorità portuale per non avere vigilato sulle azioni della Culmv, comprese le richieste di adeguamenti tariffari erogate dalle aziende alla Compagnia dal 2013 ad oggi, circa 8 milioni che sono pronti a chiedere indietro come risarcimento danni. Da ricordare che proprio a gennaio i terminalisti hanno firmato l’ultimo accordo con la compagnia unica valido per l’anno in corso e nessuno poteva immaginare che nel giro di un mese quell’accordo potesse essere messo in discussione.

“Questo è uno sciopero per il rispetto – aveva detto ieri il segretario della Filt Cgil Enrico Poggi – dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di mediazione nella riunione in autorità portuale – perché quella lettera non tocca solo la Culmv ma è sintomatica di un atteggiamento che mi fa pensare che i terminalisti firmano gli accordi e poi li disconoscano”. I sindacati hanno chiesto ai terminalisti di disconoscere formalmente quella lettera: “Gli abbiamo chiesto di scrivere un documento formale di scuse disconoscendo quella lettera – spiega Poggi – e loro ci hanno risposto che visto che quella lettera per loro non ha alcun valore non c’è bisogno di disconoscerla”.

Per il coordinatore regionale della Fit Cisl Massimo Rossi da questa situazione “Si esce con una tavolo permanente in autorità portuale per avere una discussione continua e costante su cosa potrà essere il futuro del porto di Genova”.

Aggiornamento ore 9: i lavoratori in presidio sotto ponte Etiopia sono usciti dal varco bloccando il traffico in lungomare Canepa e hanno acceso alcuni fumogeni al centro della carreggiata. Al presidio partecipano anche gli studenti del collettivo 16100 e alcuni rappresentanti dei circoli operai di lotta comunista.