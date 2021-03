Sci, Criterium interappenninico: sesta posizione per la Liguria

Genova. Si è concluso il Criterium interappenninico 2021, con soddisfazione per l’ottimo risultato di Comitato Fisi Liguria (sesto posto con 702 punti), “con un plauso a tutti gli atleti che vi hanno partecipato, per i podi conquistati e agli allenatori di club e presenti per il lavoro svolto” afferma il presidente regionale Michele Torini.

Lo slalom gigante della prima giornata, venerdì, ha visto brillare Fossati Federico (Ski Club Savona) classificato 5° nella categoria Ragazzi; 20° Balbo Giacomo (Grizzly), 31° Bottinelli Filippo (Pratonevoso Gam Genova), 40° Badino Marco (Sporting AlpiMarittime), 43° Mosto Alessandro (Coordinamento Valbormida), 53° Gola Francesco (Grizzly), 58° Pera Ilario (Ceva) e Tanzillo Tommaso (Grizzly).

Nelle femmine ottimo 6° posto di Taddei Eleonora (Pratonevoso Gam Genova), 13ª Petrini Laila (Grizzly), 15ª Valentini Caterina (Pratonevoso Gam Genova), 24ª Borgna Teresa (Grizzly), 37ª Vaccaro Beatrice (Grizzly) e 45ª Oppedisano Gloria (Grizzly). Nella Categoria Allievi, si registra nelle femmine il 19° posto di Milfa Marta (Grizzly), 38ª Cuneo Sofia (Coordinamento Valbormida), 40ª Branchetti Sofia (Ceva). Nei maschi si registra il 27° piazzamento di Librici Umberto (Ski Club Savona), 33° Vacca Tommaso (Pratonevoso Gam Genova), 44° Riganti Davide (Ski Club Savona). Sfortunata prova per Russi Matteo, primo al termine della prima manche, di Umberto Conti e Marenco Veronica, entrambi usciti nella prima prova.

Si sono confermati gli ottimi piazzamenti di venerdì anche nella seconda giornata al Criterium Interappenninico 2021, svoltosi all’Abetone, da parte di tutti i partecipanti del Comitato ligure.

Domenica la categoria Ragazzi si è confrontata nello slalom speciale, dove si registra il 5° posto di Taddei Eleonora (Pratonevoso Gam Genova), l’8° di Valentini Caterina (Pratonevoso Gam Genova), 16ª Petrini Laila (Grizzly), 21ª Borgna Teresa (Grizzly), 25ª Vaccaro Beatrice Giulia (Grizzly) e 35ª Oppedisano Gloria (Grizzly). Nei maschi 8° Fossati Federico (Ski Club Savona), 12° Balbo Giacomo (Ceva), 19° Bottinelli Filippo (Pratonevoso Gam Genova), 21° Mosto Alessandro (Coordinamento Valbormida), 38° Gola Francesco (Grizzly), 48° Tanzillo Tommaso (Grizzly); non arrivati Pera Ilario (Ceva) e Badino Marco (Sporting AlpiMarittime).

Gli Allievi si sono impegnati nel super gigante, registrando tra le femmine il 17° posto di Milfa Marta (Grizzly), 22ª Marenco Veronica (Coordinamento Valbormida), 31ª Branchetti Sofia (Ceva) e 33ª Cuneo Sofia (Coordinamento Valbormida). Nei maschi si registra il 9° posto di Russi Matteo (Sporting AlpiMarittime), 22° Conti Umberto (Sporting AlpiMarittime), 25° Librici Umberto (Ski Club Savona), 38° Vacca Tommaso (Pratonevoso Gam Genova) e 39° Riganti Davide (Ski Club Savona).

Ottime prestazioni anche nella terza giornata, domenica. I Ragazzi si sono cimentati nella prova del super gigante, dove si registra l’ 8° posto di Taddei Eleonora (Pratonevoso Gam Genova), 13ª Borgna Teresa (Grizzly), 26ª Valentini Caterina (Pratonevoso Gam Genova), 33ª Oppedisano Gloria (Grizzly), 37ª Vaccaro Beatrice Giulia (Grizzly); non arrivata Petrini Laila (Grizzly).

Nei maschi 5° Fossati Federico (Ski Club Savona), 20° Bottinelli Filippo (Pratonevoso Gam Genova), 24^ Balbo Giacomo (Ceva), 49° Mosto Alessandro (Coordinamento Valbormida), 51° Badino Marco (Sporting AlpiMarittime), 54° Tanzillo Tommaso (Grizzly), 65° Gola Francesco (Grizzly), 68° Pera Ilario (Ceva).

Negli Allievi, impegnati nello Slalom Speciale, si registra tra le femmine il 22° posto di Marenco Veronica (Coordinamento Valbormida), 24ª Milfa Marta (Grizzly) e 34ª Cuneo Sofia (Valbormida); non arrivata Branchetti Sofia (Ceva). Nei maschi si registra il 4° posto di Russi Matteo (Sporting AlpiMarittime), 19° Conti Umberto (Sporting AlpiMarittime); non arrivati Librici Umberto (Ski Club Savona), Vacca Tommaso (Pratonevoso Gam Genova) e Riganti Davide (Ski Club Savona).