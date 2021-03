Sant’Olcese, uomo finisce schiacciato sotto un albero: grave al San Martino

Sant’Olcese. Un uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dopo essere rimasto schiacciato da un albero in un terreno boschivo nel territorio di Sant’Olcese.

È successo intorno alle quattro del pomeriggio nei pressi di via Don Minzoni, non distante dall’abitato di Arvigo. Sul posto si sono recati i militi del 118 ma, viste le difficoltà a raggiungere la zona, l’infortunato è stato caricato a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco che lo hanno portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

L’uomo ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Non è stato necessario intubarlo prima del trasporto al San Martino.