San Martino, studente 26enne arrestato per spaccio: in tasca un etto di hashish

Genova. Ancora uno studente arrestato dai carabinieri di San Martino per spaccio di droga. Si tratta in questo caso, dopo il giovane di ieri, di un 26enne sempre genovese, notato alla fermata del bus, mezzo su cui in realtà non saliva mai.

Il giovane, già segnalato per violazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti, è stato perquisito e trovato in possesso di un pezzo di “hashish” del peso complessivo di oltre 100 grammi.

Lo studente, accompagnato in Caserma è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Droga sequestrata.