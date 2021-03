Sampierdarena, ragazzini assembrati ai giardini della Nora: minorenne denunciato per spaccio

Genova. Intervento ieri sera intorno alle 20, della polizia locale a Sampierdarena, nel parco della Nora a Sampierdarena dove alcuni residenti avevano avevano segnalato un assembramento di giovani.

Gli agenti hanno identificato alcuni ragazzi tra i quali due, entrambi minorenni, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente.

I giovanissimi sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia locale in piazza Ortiz per l’identificazione. Informati e convocati i genitori.

Uno dei minorenni è stato denunciato per spaccio, mentre l’altro, in possesso di più modica quantità di stupefacente, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.