Sampierdarena, auto si ribalta sulla rampa della A7: due feriti estratti dai vigili del fuoco

Genova. Poco dopo le 20 di questa sera una vettura in transito tra lo snodo di san Benigno e la rampa di accesso al casello di Genova Ovest si è ribaltata a causa dello scontro con le protezioni laterali della carreggiata.

Le due persone che stavano viaggiando sull’automobile, una fiat panda appena uscita dal casello della A7, sono rimaste intrappolate nell’abitacolo: intervenuti i vigili del fuoco, i due sono stati medicati e trasportati al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena per fortuna non in gravi condizioni.

Sul posto si è ovviamente bloccato il traffico in uscita dal casello, con conseguenti code anche in uscita dalla tratta autostradale.