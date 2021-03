Sampierdarena, a fuoco un appartamento in via Pesce: nessun ferito

Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento al primo piano in via Pesce, a Sampierdarena.

All’origine del rogo con ogni probabilità una consolle per videogiochi andata in corto circuito.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei pompieri. Non si registrano feriti né intossicati.

Le abitazioni sono state sgomberate per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. L’intervento è durato circa 30 minuti.