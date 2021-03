Sampdoria: Verre rinnova sino al 2025

Genova. Valerio Verre (classe 1994) ha rinnovato il contratto con la Sampdoria.

Il centrocampista, 40 presenze e 3 reti con la maglia blucerchiata, si è legato al club fino al 30 giugno 2025. Il rinnovo era già dato come fatto qualche settimana fa, ma è stato ufficializzato solo oggi.

Nell’ultima partita contro il Cagliari Verre non ha giocato, mentre era stato impiegato per una sessantina di minuti contro Atalanta e Genoa. Chissà che il rinnovo non gli consenta di trovare quella continuità che per ora sembra non essere ancora arrivata con i blucerchiati.

I minuti giocati sono stati 726. Sette le partite in cui non ha giocato.